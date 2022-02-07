В Самаре двоих молодых людей сняли с непрочного волжского льда

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6 февраля в 18.43 спасатели Поисково-спасательного подразделения «Центральная» сняли с тонкого льда и доставили до береговой линии двух молодых людей 2004 года рождения. Выступившая на лед вода преградила путь домой. Ребята обратились за помощью к спасателям.

События разворачивались на реке Волга Волжский проспект около дома №10. В 19.03 доставили путешественников до берега, где их ожидали сотрудники полиции для проведения профилактической беседы. В спасательной операции задействовано судно на воздушной подушке «Нептун».

В 18.45 около дамбы на Первомайском спуске проваливается в промоину снегоход. В 19.00 водителя снегохода удается спасти, благодаря оперативным действиям спасателей Поисково-спасательного подразделения «Первомайская».

Спасатели рекомендуют воздержаться от выхода на лед. Из-за повышения температуры и обильного снегопада на лед выступила вода, и появились промоины, сообщает ПСС по Самарской области.

Берегите свою жизнь!