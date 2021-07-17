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В Самаре двое пенсионеров лишились имущества из-за троих воров

17 июля 2021 09:54
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В Самаре двое пенсионеров лишились имущества из-за троих воров

В полицию в Самаре поступило заявление о краже имущества из квартиры, расположенной  в доме на Московском шоссе областного центра. Пропажу серебряных и золотых украшений, старых монет и различной бижутерии обнаружила 40-летняя женщина.

По словам потерпевшей вечером, когда дома находились только её пожилые родители в квартиру под видом сотрудников аварийной службы проникли трое мужчин. Оказавшись в помещении, они под предлогом проверки системы отопления разошлись по комнатам. После, якобы проведения всех работ, гости ушли. Вернувшись домой потерпевшая и обнаружила пропажу вещей.

Было возбуждено уголовное дело.

 В ходе опреативно-разыскных мероприятий подозреваемых в совершении преступления задержали на территории областного центра. Старшему из них – безработному жителю Самары – 31 год. Он ранее неоднократно судим. Двое других 1995 и 1998 годов рождения ранее к уголовной ответственности не привлекались.

В ходе проведения обысковых мероприятий сотрудники полиции обнаружили часть похищенного.

В ходе проверки подозреваемых на причастность к совершению других противоправных деяний на территории города, полицейские установили, что на счету у группы может быть еще одно преступление совершенное по аналогичной схеме в отношении пожилого человека.

Согласно материалам следствия своих накоплений лишилась 65-летняя жительница квартиры, расположенной в доме на ул. Красных Коммунаров. Пенсионерка сама впустила в дом незнакомых людей, которые представились сантехниками. После ухода гостей хозяйка обнаружила пропажу денег, которые на протяжении 10 лет откладывала с пенсии и хранила под матрасом. В ходе следствия часть похищенных денежных средств  - 29 000 рублей – удалось вернуть законной владелице. На оставшуюся сумму пострадавшей стороной заявлен гражданский иск на сумму свыше 200 000 рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает облМВД. 

 

Теги: кража уголовное дело

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