Я нашел ошибку
Главные новости:
Врач: до 80% инсультов можно предотвратить
Губернатор подчеркнул, что эти люди не имеют никакого отношения к команде развития региона.
Вячеслав Федорищев предупредил жителей губернии о деятельности подозрительного фонда
Руководство Сызранского ЛО МВД России на транспорте приняло участие в церемонии.
В Сызрани состоялась торжественная церемония принятия присяги курсантами военно-патриотического отдела «Щит»
Избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений.
28 октября местами в губернии ночью и утром ожидается туман и усиление ветра
С апреля по октябрь разыгрывался Кубок России по альпинизму в классе «скальный».
Впервые: самарские альпинисты - призеры общего зачета Кубка России
В Нижнем Новгороде состоялись всероссике соревнования по смешанным боевым единоборствам (ММА).
Сборная Самарской области - первая на "Кубке Минина"
Сын гражданки выразил слова признательности инспекторам дорожно-патрульной службы полиции.
В Самарском области  полицейские помогли доставить в больницу женщину, которой требовалась срочная медпомощь
В Самаре метро вошло в число приоритетных проектов
В Самаре метро вошло в число приоритетных проектов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.97
-0.3
EUR 94.08
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре двое детей, пострадавших в ДТП с автобусом, остаются в больнице

27 октября 2025 13:36
102
В Самаре двое детей, пострадавших в ДТП с автобусом, остаются в больнице

В настоящее время двое детей-спортсменов, пострадавших в ДТП с автобусом в Самаре, продолжают находиться в больнице. Двум другим несовершеннолетним уже оказана помощь, и они отпущены под амбулаторное наблюдение. Здоровью детей ничто не угрожает. Об этом сообщило министерство спорта Самарской области.

ДТП произошло в субботу, 25 октября 2025 года, на перекрестке пр. Кирова и ул. Свободы. Автобус ПАЗ, перевозивший команду детей из Оренбургской области, которые выступили на соревнованиях по спортивной аэробике в Самаре и возвращались домой, столкнулся с легковым автомобилем.

В результате аварии пострадали четверо несовершеннолетних, ехавших в автобусе, и трое взрослых из легковой машины.

Все они были госпитализированы. Пострадавшие из легкового автомобиля находятся в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель автобуса не пропустил автомобиль. СУ СКР по Самарской области возбудило уголовное дело об оказании небезопасных услуг при перевозке людей (ст. 238 УК РФ), пишет Коммерсантъ-Волга.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Красноярском района автомобилистка врезалась в ограждение, пострадали двое
27 октября 2025, 11:57
В Красноярском района автомобилистка врезалась в ограждение, пострадали двое
34-летний мужчина и 37-летняя женщина доставлены в медицинское учреждение, где им оказана разовая помощь. Происшествия
166
На трассе «Обход Тольятти» автобус сбил насмерть лося
27 октября 2025, 11:46
На трассе «Обход Тольятти» автобус сбил насмерть лося
Водитель не выбрал безопасную скорость движения, не учёл ограниченную видимость. Происшествия
138
В Самаре в ДТП пострадала шестилетняя девочка
27 октября 2025, 11:30
В Самаре в ДТП пострадала шестилетняя девочка
26 октября на территории Самарской области зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало девять человек, в том числе один... Происшествия
158
В центре внимания
Назначен куратор Самары
27 октября 2025  13:50
Назначен куратор Самары
141
Вячеслав Федорищев оценил на
27 октября 2025  13:46
Вячеслав Федорищев оценил на "неудовлетворительно" работу правительства региона
133
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
27 октября 2025  10:35
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
358
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
26 октября 2025  10:40
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
640
«Крылья Советов» в Москве уступили ЦСКА
25 октября 2025  22:28
«Крылья Советов» в Москве уступили ЦСКА
571
Весь список