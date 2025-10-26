В Самаре директора предприятия будут судить за травму работницы

152

Директор самарского металлообрабатывающего предприятия предстанет перед судом по обвинению в нарушении требований охраны труда. Поводом стало происшествие в марте 2024 года, в результате которого работница завода получила тяжкие травмы.

По данным следствия, женщина получила сотрясение головного мозга, скальпированную рану головы и шеи, а также травматический шок, когда её волосы затянуло во вращающиеся части токарного автомата.

Расследование показало, что директор не проводил с сотрудниками необходимые инструктажи по технике безопасности, не обучал безопасным методам работы и не разъяснял правила использования средств индивидуальной защиты.

Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Самары. Прокуратура также предъявила иск о компенсации морального вреда в интересах пострадавшей сотрудницы, пишет Самара-МК.