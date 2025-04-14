В Самаре девочки-подростки устроили драку возле школы

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Прокуратурой в ходе мониторинга средств массовой информации выявлена информация о конфликте подростков во дворе жилого дома, расположенного в Ленинском районе города Самары. Ранее в Интернете появилось видео, где дерутся, предположительно, несовершеннолетние.

Прокуратура района проводит проверку исполнения законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. В ходе проверки будут дана оценка действиям должностных лиц системы профилактики, ответственных за организацию данной работы в среде подростков.

Кроме того, прокуратура района поставила на контроль результаты доследственной проверки.