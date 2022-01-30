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В Самаре четверо молодых людей избили водителя трамвая № 1

30 января 2022 18:30
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Личности всех пассажиров уже установлены, это молодые люди старше 18 лет. Полиция проводит проверку.

В воскресенье, 30 января. четверо молодых людей повздорили с кондуктором трамвая. За женщину заступился коллега. Водитель остановил трамвай на остановке и попытался выяснить, в чем дело. Однако мужчина был избит, пишет sova.info

"Молодые люди зашли в вагон, начали хамить. Водитель остановился на остановке и сделал им замечание. После этого 36-летнего вагоновожатого вытащили на улицу и начали избивать", — рассказал 63.RU директор ТТУ Самары Михаил Ефремов.
 
Водитель обратился за помощью в больницу и правоохранительные органы. 
 
Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, конфликт произошёл на остановке по улице Дзержинского. Личности всех пассажиров уже установлены, это молодые люди старше 18 лет. Полиция проводит проверку.

 

Фото: соцсети

 

 

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