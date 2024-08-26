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В Самаре будут судить злостного нарушителя ПДД РФ

26 августа 2024 09:28
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В Самаре направлено в суд уголовное дело в отношении злостного нарушителя ПДД РФ

Злоумышленник не получал водительского удостоверения, а в мае прошлого года привлекался к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ.

В вечернее время суток, находясь на маршруте патрулирования улицы Ногина, в поселке Управленческий, сотрудники самарской Госавтоинспекции остановили автомобиль. За рулем находился 27-летний местный житель, у которого полицейские выявили признаки опьянения. Мужчину отстранили от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на что он ответил отказом. Сотрудники полиции задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В ходе проверки выяснилось, что в мае  прошлого года мужчина привлекался к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.26  КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Мужчине назначили наказание в виде административного ареста на 10 суток.  Более того, полицейские выяснили, что ранее он не проходил обучение в автошколе и не получал водительского удостоверения. Автомобиль он взял на время у своей родственницы для поездки в ближайший магазин. О том, что у него нет необходимого для управления транспортным средством документа, самарец не предупреждал женщину.

Отделом дознания Управления МВД России по городу Самаре ранее не судимому жителю Самары предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

В настоящее время уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.

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