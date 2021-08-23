В Самаре будут судить виновника гибели троих человек

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На сегодня намечены предварительные слушания по делу о кровавом ДТП на Кряжском шоссе.

43-летнего мужчину обвиняют по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть 2 и более человек). Максимальная санкция статьи – 7 лет лишения свободы.

Эта дорожная авария произошла 9 июля 2019 года на Кряжском шоссе (Куйбышевский район). Hyundai Genesis обвиняемого на полной скорости протаранил сразу два авто, стоявших на красном сигнале светофора – «Ладу Гранту» и стоящий впереди нее Kia Rio. «Гранту» смяло почти полностью, после удара все три машины по инерции протащило по дороге почти до противоположной обочины. Чудовищное ДТП попало на видео, и было растиражировано в соцсетях.

Шансов выжить у находившихся в «Гранте» не было. Водитель – 36-летний житель Большеглушицкого района и его пассажир, 31-летний уроженец Армении, погибли на месте. Пассажир Kia Rio – 24-летний уроженец Пензенской области – умер при доставлении в больницу.

Сразу после ДТП появилась информация, что его виновник якобы объяснял свои действия потерей сознания за рулем и наличием ряда серьезных заболеваний (которые, впрочем, не помешали ему сесть за руль).

Несмотря на все заболевания, дело, спустя два года после ДТП, все-таки довели до суда. На сегодняшний день, 23 августа, намечено предварительное заседание по громкому делу, пишет Обозрение.