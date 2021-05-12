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В Самаре пройдет ночь оживших картин
В Самаре в акции “Ночь музеев-2021” примут участие более 45 арт-площадок
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В Самаре автомобилисты выстроили из машин надпись в память о погибших в Казани

12 мая 2021 12:19
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В Самаре автомобилисты выстроили из машин надпись в память о погибших в Казани

Самарцы прониклись болью, которую пережили жители Казани. Чтобы выразить свою поддержку автомобилисты решили во вторник 11 мая поздно вечером устроить флешмоб.

Как сообщают в социальных сетях очевидцы, около торгового центра "Амбар" больше десятка машин выстроили надпись «Казань». Это слово сняли с квадрокоптера и выложили в соцсети. О спонтанном флешмобе люди договорились быстро по интернету и съехали в одно и то же время, в одно и то же место. Рядом с названием города самарцы с включёнными фонариками стали в импровизированную горящую свечу.

Трагедия, которая произошла 11 мая днём в Казани, никого не оставила равнодушным. Родители из разных городов страны выражают сочувствие жителям Татарстана, надеются на справедливое наказание «стрелку» и на то, что в учебных заведениях будут предприняты все меры безопасности детей, чтобы подобное никогда не повторилось. 

В тоже время Следственный комитет РФ сделал официальное заявление по расследованию трагедии в Татарстане, пишет ГТРК Самара. 

Фото: социальные сети

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