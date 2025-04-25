В Самаре автомобилистка врезалась в самосвал

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24 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 10 человек.

Одно из ДТП произошло в 09:43 в Кировском районе Самары. Вводитель – 46-летняя женщина, управляя транспортным средством Volkswagen Polo, в районе дома №7 по Московскому шоссе 18 километр, при перестроении допустила столкновение с транспортным средством FAW J6 самосвал (без груза), под управлением 31-летнего водителя, который двигался в попутном направлении. Телесные повреждения получил водитель легкового автомобиля, назначено амбулаторное лечение.