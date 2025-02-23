В Самаре автомобилистка сбила женщину

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22 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 5 человек.

Одно из ДТП в 13:20 в Октябрьском районе Самары. 54-летняя женщина, управляя автомобилем Renault, двигалась по улице Кольцевая со стороны улицы 3-я радиальная в направлении улицы Потапова. В пути следования около дома 71А по улице Потапова совершила наезд на пешехода – женщину 1968 года рождения, которая переходила проезжую часть улицы Кольцевая слева направо по ходу движения автомобиля в неустановленном для перехода месте. Пешеходу назначено амбулаторное лечение.