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В Самаре автомобиль врезался в другой, а тот сбил пешехода

23 июля 2022 12:16
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В Самаре автомобиль врезался в другой, а тот сбил пешехода

22 июля зарегистрировано 14 ДТП с пострадавшими.

В Самаре в 21:20, водитель 1989г.р., управляя автомобилем «Hyundai Matrix», следуя по Ракитовскому шоссе, допустил наезд на стоящий автомобиль «SsangYong» (водитель в автомашине отсутствовал), который стоял на правом краю проезжей части по ходу движения автомобиля, после чего автомобиль «SsangYong» отбросило вперед, где произошел наезд на пешехода 1986г.р., который находился на проезжей части, без цели ее перехода. В результате ДТП пешеход госпитализирован.

Теги: ДТП

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