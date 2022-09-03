В Самаре автобус врезался в остановку

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Еще одно ДТП 2 сентября произошло около 15 часов в г. Самара. Водитель мужчина 1983 года рождения, управляя пассажирским автобусом «Hyundai», двигаясь по улице Антонова-Овсеенко со стороны улицы Запорожской, осуществлял поворот на улицу 22 Партсъезда, не справился с управлением и допустил наезд на бордюрный камень, с последующим наездом на препятствие - остановку общественного транспорта. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.