В Самаре автобус сбил троих пешеходов

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4 мая на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло около 9.00 в Октябрьском районе Самары. По предварительным данным инспекторов ГИБДД, водитель 1963 года рождения, управляя автобусом Пежо, двигаясь задним ходом на прилегающей территории у дома 209 по улице Авроры, совершил наезд на пешеходов - мужчину 1980 года рождения и двух женщин 1986 и 1958 годов рождения.

Пострадавшие пешеходы машиной скорой медицинской помощи доставлены в больницу, им назначено амбулаторное лечение. В настоящее время сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку, сообщает облМВД.