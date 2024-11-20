в Самаре автобус с 30 пассажирами вылетел в кювет

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Самарским инспекторам ГИБДД предстоит выяснить причины ДТП с автобусом. Оно произошло около рано утром на Красноглинском шоссе. Подробности 63.RU сообщили очевидцы.

— Моя жена ехала в автобусе. По ее словам, водитель вел себя неадекватно, вез пассажиров как дрова, — рассказал очевидец.

Представители «Самара Авто Газ» прокомментировали аварию.

— Внимание! По утрам сильный гололёд. Вот на одном из таких опасных участков сегодня оказался пассажирский автобус. Водитель стал тормозить, понесло. Съезд в овраг автобуса. Без пострадавших. Сейчас съезд автобусов № 1 и 51 по Волжскому шоссе в обе направления, — прокомментировали в «САГ».

Чуть позже информацию о ЧП опубликовали представители прокуратуры Красноглинского района:

— Около 6:45 на участке Красноглинского шоссе между поселками Мехзавод и Управленческий произошло ДТП с участием автобуса № 1 и «Газелью». В результате аварии пострадало два пассажира автобуса (их госпитализировали), а также водитель грузовика. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медпомощь, — сообщили в надзорном ведомстве.

Сотрудникам прокуратуры предстоит выяснить, насколько безопасной была поездка.