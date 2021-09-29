В Самаре алиментщика-спортсмена нашли на тренировке

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре за сутки заболели 247 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
«Разведка боем» – это место встречи молодых предпринимателей с инвесторами, бизнес-ангелами и фондами.
Всероссийский онлайн Стартап-марафон «Разведка боем» стартовал в Самарской области
“Пушкинская карта” позволяет молодым людям от 14 до 22 лет посещать музеи, театры, концертные залы, филармонии, консерватории и другие учреждения культуры.
На встрече со студентами Татьяна Мрдуляш рассказала о проекте “Пушкинская карта”  
Для безопасности малышей детская площадка имеет песчаное покрытие и ограждение.
Любимое место отдыха жителей Клявлино пополнилось детской игровой площадкой
В ходе экскурсии школьники смогли побывать в музее боевой славы отряда, где им рассказали об истории подразделения.
Самарские школьники пришли в гости к транспортному ОМОНу
Компания призывает своих клиентов своевременно и в полном объеме оплачивать тепловую энергию, чтобы исключить неприятные последствия.
«ЭнергосбыТ Плюс» совместно с приставами провел рейд по самарским должникам за тепло
Тольяттинские батутисты - победители командного чемпионата России
Тольяттинские батутисты - победители командного чемпионата России
Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко отказались от думских мандатов
Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко отказались от думских мандатов
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.51
-0.15
EUR 84.68
-0.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарские школьники пришли в гости к транспортному ОМОНу
В ТК «Гуд’Ок» в рамках «Поволжских сезонов Александра Васильева» пройдет фотовыставка Backstage 2.0
Тольяттинская филармония проводит бесплатные трансляции
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре алиментщика-спортсмена нашли на тренировке

29 сентября 2021 10:45
177
В Самаре алиментщика-спортсмена нашли на тренировке

Судебные приставы разыскали алиментщика, который работал тренером неофициально  и накопил долг перед своим ребенком в 300 тысяч рублей. 

В отношении жителя г. Самары в отделении судебных приставов Ленинского района на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. За время уклонения от исполнения своих родительских обязательств мужчина накопил долг по алиментам в 300 тысяч рублей. При этом на прием к судебном приставу-исполнителю должник не являлся, на связь не выходил и о причинах неуплаты не сообщал. 

В рамках исполнительного производства в отношении алиментщика было заведено разыскное дело. В ходе проведения мероприятий по поиску должника было установлено, что мужчина неофициально работает тренером. Выяснив, где он проводит занятия, сотрудники Службы выехали по установленному адресу. В результате судебными приставами по ОУПДС мужчина был доставлен в отделение. Должнику пояснили, что так как ранее он уже был привлечен к административной по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», то теперь в отношении него возбуждено уголовное дело.

После окончания дознания уголовное дело будет передано в суд, где должнику может быть назначено наказание вплоть до лишения свободы сроком на 1 год.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре перенесли две остановки общественного транспорта
29 сентября 2021  13:39
В Самаре перенесли две остановки общественного транспорта
141
С октября в Самаре дачные автобусы будут ходить только по выходным дням
29 сентября 2021  11:41
С октября в Самаре дачные автобусы будут ходить только по выходным дням
227
Законодательный орган региона обновился больше чем наполовину – 27 человек из 50 не избирались в предыдущем созыве и приступили к работе в качестве депутатов.
28 сентября 2021  18:19
Дмитрий Азаров: «Потенциал Самарской губернской думы 7-го созыва очень велик»
542
В Самарской губернской думе выбрали нового спикера
28 сентября 2021  14:02
В Самарской губернской думе выбрали нового спикера
659
И снова рост: за сутки выявили 586 случаев коронавируса в Самарской области
28 сентября 2021  12:59
И снова рост: за сутки выявили 586 случаев коронавируса в Самарской области
535
Весь список