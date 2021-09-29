В Самаре алиментщика-спортсмена нашли на тренировке

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Судебные приставы разыскали алиментщика, который работал тренером неофициально и накопил долг перед своим ребенком в 300 тысяч рублей.

В отношении жителя г. Самары в отделении судебных приставов Ленинского района на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. За время уклонения от исполнения своих родительских обязательств мужчина накопил долг по алиментам в 300 тысяч рублей. При этом на прием к судебном приставу-исполнителю должник не являлся, на связь не выходил и о причинах неуплаты не сообщал.

В рамках исполнительного производства в отношении алиментщика было заведено разыскное дело. В ходе проведения мероприятий по поиску должника было установлено, что мужчина неофициально работает тренером. Выяснив, где он проводит занятия, сотрудники Службы выехали по установленному адресу. В результате судебными приставами по ОУПДС мужчина был доставлен в отделение. Должнику пояснили, что так как ранее он уже был привлечен к административной по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», то теперь в отношении него возбуждено уголовное дело.

После окончания дознания уголовное дело будет передано в суд, где должнику может быть назначено наказание вплоть до лишения свободы сроком на 1 год.