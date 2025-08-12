В Самаре 12-летний мальчик на электросамокате сбил 60-летнюю женщину

124

11 августа на территории Самарской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 18 человек, погибло - 2.

В Железнодорожном районе Самары в 13:00 12-летний мальчик, управляя электросамокатом Kugoo S3, при движении по тротуару по улице Революционной со стороны улицы Аэродромной в направлении улицы Мориса Тореза, нарушил требования п. 24.6 ПДД РФ и напротив дома №138 допустил наезд на 60-летнюю женщину. Пешеходу после обследования врачами рекомендовано амбулаторное лечение. Материалы о ДТП направлены в КПН администрации района.