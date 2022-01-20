В Самарской области оштрафовали «коллекторов» на сумму свыше двух миллионов рублей

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В 2021 году в отношении «коллекторов» составлено 68 протоколов об административном правонарушении. Общая сумма штрафов составила более 2 миллионов рублей.

Управлением ФССП России по Самарской области от граждан принято к рассмотрению 875 жалоб на действия представителей «коллекторских» агентств и микрофинансовых организаций по возврату просроченной задолженности. По подтвердившимся фактам нарушений уполномоченными должностными лицами Управления составлены протоколы по ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»: 56 протоколов составлено в отношении микрофинансовых организаций и 12 — в отношении «коллекторов», состоящих в государственном реестре.

Судами рассмотрено 37 дел об административном правонарушении с назначением административных штрафов на общую сумму свыше 1,8 миллиона рублей. Также, в соответствии Федеральным законом № 205-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», полномочиями по рассмотрению протоколов по ст. 14.57 КоАП РФ с июня прошлого года наделены и работники Службы. В результате должностными лицами Управления рассмотрено 12 дел и назначено административное наказание в виде административного штрафа на общую сумму в 285 тысяч рублей.

Основными нарушениями микрофинансовых организаций и «коллекторов» являются: превышение установленного количества звонков и смс-сообщений должникам и третьим лицам; психологическое давление, введение в заблуждение, взаимодействие без согласия должников с третьими лицами (родственниками, друзьями, знакомыми, коллегами), осуществление звонков и направление сообщений с номеров телефонов, зарегистрированных на других лиц.

Граждане, столкнувшиеся с неправомерными действиями юридических лиц при возврате просроченной задолженности, могут обратиться в УФССП России по Самарской области через интернет-приемную на ведомственном сайте или направить письменное обращение по адресу: 443030, г. Самара, ул. Урицкого, д. 17.

К обращению необходимо приложить информацию, подтверждающую нарушение прав, а именно СМС-сообщения, детализация звонков, письма, фотографии, аудио- и видеозаписи, а также иные материалы. Если в ходе проверки подтверятся указанные в обращении факты, нарушители будут привлечены к административной ответственности по ст. 14.57 КоАП РФ. Данная статья предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере до пятисот тысяч рублей; на должностных лиц – до одного миллиона рублей или дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц – до двух миллионов рублей.