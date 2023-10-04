В самолете над Самарской областью стало плохо пассажиру

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Рано утром в среду, 4 октября, произошла нештатная ситуация в воздушном пространстве 63 региона. Сообщается, что один из пассажиров рейса почувствовал себя плохо.

О происшествии стало известно в 3:33 по местному времени от командира воздушного судна авиакомпании «Азимут». В тот момент самолет, выполнявший рейс AZO627 Минеральные воды — Пермь, находился примерно в 90 км восточнее от города Бугуруслан и попадал в зону ответственности самарских диспетчеров. Лайнер занял эшелон 330, то есть, находился на высоте чуть более 10 000 метров над землей. Было принято решение посадить судно Sukhoi Superjet 100 на незапланированный аэродром в Уфе.

«Капитан сигналов срочности и бедствия не объявлял», — пишет телеграм-портал AVIAINCIDENT.

Посадка на выбранном аэродроме в столице республики Башкортостан прошла благополучно — в 3:45 самолет приземлился, пишет ГТРК Самара.