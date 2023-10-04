Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцев приглашают провакцинироваться от гриппа
Самарцев приглашают провакцинироваться от гриппа
Врач рассказала, чего не следует делать при гайморите
Власти Самары потратили 3 млн рублей на салют в честь Дня города
Власти Самары потратили 3 млн рублей на салют в честь Дня города
Свою удаль и силу самарцы продемонстрировали мариупольцам на Играх и Забавах «Богатырская Силушка»
Свою удаль и силу самарцы продемонстрировали мариупольцам на Играх и Забавах «Богатырская Силушка»
Россиянам рассказали о Красной Книге
Россиянам рассказали о Красной Книге
В областном реабилитационном центре для детей и подростков с ОВЗ открылся учебно-тренировочный модуль
В областном реабилитационном центре для детей и подростков с ОВЗ открылся учебно-тренировочный модуль
Турция не будет претендовать на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 года
Турция не будет претендовать на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 года
Каждый третий самарец задумывался о том, чтобы стать учителем
Каждый третий самарец задумывался о том, чтобы стать учителем
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.27
0.79
EUR 104.06
0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоится открытие выставки художественного ткачества Дины Ковалевой
В Самарском зоопарке пройдет "Всемирный день животных"
В Самарском парке Дружба покажут ретро-автомобили
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В самолете над Самарской областью стало плохо пассажиру

4 октября 2023 13:54
131
В самолете над Самарской областью стало плохо пассажиру

Рано утром в среду, 4 октября, произошла нештатная ситуация в воздушном пространстве 63 региона. Сообщается, что один из пассажиров рейса почувствовал себя плохо.

О происшествии стало известно в 3:33 по местному времени от командира воздушного судна авиакомпании «Азимут». В тот момент самолет, выполнявший рейс AZO627 Минеральные воды — Пермь, находился примерно в 90 км восточнее от города Бугуруслан и попадал в зону ответственности самарских диспетчеров. Лайнер занял эшелон 330, то есть, находился на высоте чуть более 10 000 метров над землей. Было принято решение посадить судно Sukhoi Superjet 100 на незапланированный аэродром в Уфе.

«Капитан сигналов срочности и бедствия не объявлял», — пишет телеграм-портал AVIAINCIDENT.

Посадка на выбранном аэродроме в столице республики Башкортостан прошла благополучно — в 3:45 самолет приземлился, пишет ГТРК Самара.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарская область стала участником XXV Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2023».
4 октября 2023  14:04
Самарская область стала участником XXV Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2023»
274
Сегодня в Самаре встретятся «Крылья Советов» и «Ахмат»
4 октября 2023  11:50
Сегодня в Самаре встретятся «Крылья Советов» и «Ахмат»
191
В Самаре на средства дорожного нацпроекта отремонтировано 12 объектов, ведущих к медучреждениям
4 октября 2023  11:43
В Самаре на средства дорожного нацпроекта отремонтировано 12 объектов, ведущих к медучреждениям
374
Самарский театр драмы приглашает на экскурсии
3 октября 2023  11:58
Самарский театр драмы приглашает на экскурсии
678
Самарцев приглашают на городской фестиваль «Назад в город»
3 октября 2023  10:51
Самарцев приглашают на городской фестиваль «Назад в город»
858
Весь список