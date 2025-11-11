В результате ДТП с автобусом и грузовиком в Египте пострадали 27 россиян

150

В ДТП с автобусом в Египте пострадали 27 россиян

В результате ДТП с автобусом и грузовиком в Египте погибли два человека и еще 39 пострадали, 27 из которых — россияне, пишут "Известия" со ссылкой на газету Al Masry Al Youm.

Инцидент произошел рано утром во вторник на дороге Рас-Гареб в Хургаде, где столкнулись автобус с туристами и тяжелый грузовик. Среди пострадавших — 27 граждан России, два представителя Литвы, семь финских туристов и трое египтян, включая водителя и экскурсовода.

В материале уточняется, что автобус перевозил туристическую группу из Хургады для посещения археологических достопримечательностей в Каире. На место происшествия незамедлительно прибыли машины скорой помощи, которые доставили всех пострадавших в больницу Рас-Гареба для оказания медицинской помощи.

По факту гибели и ранения иностранных граждан и египтян началось расследование.

