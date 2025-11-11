Я нашел ошибку
Главные новости:
Девять человек в составе команды представляли Самарскую область.
Самарцы приняли участие в тренировочном сборе юниорской сборной России по американскому футболу
Вячеслав Федорищев встретился с представителями отрасли АПК и молодыми специалистами.
Вячеслав Федорищев и представители отрасли АПК подвели итоги сельскохозяйственного года
Целью конкурса станет поиск, развитие и поддержка перспективных управленческих команд и руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств.
Стартовал новый сезон конкурса «Лидеры России»: его участниками станут управленческие команды
Во время похоронной церемонии люди вышли на деревянный балкон. Конструкция рухнула вниз, не выдержав их веса.
При обрушении в частном доме в Чечне пострадали 20 человек
Одним из наиболее распространенных возраст ассоциированных заболеваний у людей старше 65 лет является сахарный диабет 2 типа.
Самарский врач-гериатр назвала 11 факторов риска сахарного диабета в пожилом возрасте
По всей стране соберут подарки для детей, находящихся на длительном лечении в больницах.
«Коробка храбрости»: «Единая Россия» запустила всероссийскую благотворительную акцию
Дипломы получили 100 номинантов. Среди них – компании и проекты, которые были выдвинуты открытым голосованием.
В губернии вручили дипломы номинантам Народной премии для бизнеса
Заявки принимаются до 30 ноября 2025 года.
Завершается приём заявок для участия во Всероссийской премии «Предприниматель года»        
В результате ДТП с автобусом и грузовиком в Египте пострадали 27 россиян

11 ноября 2025 15:42
150
Автобус перевозил туристическую группу из Хургады для посещения археологических достопримечательностей в Каире.

В ДТП с автобусом в Египте пострадали 27 россиян

Al Masry Al Youm: 27 россиян пострадали при ДТП с автобусом в Египте

В результате ДТП с автобусом и грузовиком в Египте погибли два человека и еще 39 пострадали, 27 из которых — россияне, пишут "Известия" со ссылкой на газету Al Masry Al Youm.

Инцидент произошел рано утром во вторник на дороге Рас-Гареб в Хургаде, где столкнулись автобус с туристами и тяжелый грузовик. Среди пострадавших — 27 граждан России, два представителя Литвы, семь финских туристов и трое египтян, включая водителя и экскурсовода.

В материале уточняется, что автобус перевозил туристическую группу из Хургады для посещения археологических достопримечательностей в Каире. На место происшествия незамедлительно прибыли машины скорой помощи, которые доставили всех пострадавших в больницу Рас-Гареба для оказания медицинской помощи.

По факту гибели и ранения иностранных граждан и египтян началось расследование.

 

Фото:   freepik.com

В центре внимания
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
224
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
228
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
11 ноября 2025  09:34
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
163
А также дальнейшие планы по повышению эффективности работы с ТКО.
10 ноября 2025  16:09
В правительстве Самарской области обсудили новый тариф по обращению с ТКО
707
РКС-Самара» продолжают замену труб на Главном Безымянском коллекторе
10 ноября 2025  13:42
РКС-Самара» продолжают замену труб на Главном Безымянском коллекторе
589
