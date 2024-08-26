В результате атаки БПЛА на Саратов пострадали четыре человека

145

Четыре человека пострадали после атаки беспилотников на Саратов, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

"Одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии в одно из лечебных учреждений города Саратова. Троим пострадавшим оказана помощь на месте", — рассказали в пресс-службе ведомства.

Как сообщил сегодня губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, обломки ликвидированных дронов попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.

В саратовском международном аэропорту "Гагарин" после атаки беспилотников ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. На вылет задерживается один рейс, рассказали РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

В Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 20 украинских беспилотников, в том числе девять — над Саратовской областью.