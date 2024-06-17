В реке Самара утонул мужчина

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17 июня на левом берегу реки Самара (500 метров ниже автодорожного моста по улице Главная) во время купания пропал мужчина. По словам очевидцев, он вошел в воду и больше его не видели.

В 17.10 на место происшествие был отправлен спасательный катер с водолазами специального назначения. Очевидцы указали место, где видели пропавшего мужчину и спасатели приступили к обследованию донной акватории.

Береговая зона не соответствовала месту для отдыха и купания. Обилие водорослей, ямы на дне и огромное количество мусора представляли опасность для купающихся.

В 18.20 водолаз обнаружил утонувшего в 40 метрах от берега на глубине 4-х метров. В поисковых работах приняли участие 4 спасателя, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО