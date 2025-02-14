В районе остановки "Завод им. Тарасова" утром 14 февраля встали трамваи

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Очевидцы рассказали, что ЧП произошло недалеко от торгового центра и "кольца" путей. Трамвай, следующий по маршруту №20 в сторону центра города, остановился и высадил пассажиров. Они были вынуждены пересаживаться на другой транспорт, чтобы добраться до офиса.

- "Двадцатка" стояла, раскорячившись у "Апельсина", а вокруг нее бегал водитель. За трамваем уже стояли еще два вагона, когда я проезжал мимо, - сообщил очевидец.

В ТТУ sovainfo.ru сообщили, что в настоящее время проблем на данном участке ул. Ново-Садовой нет и электротранспорт курсирует в штатном режиме.

В городском Дептрансе прокомментировали ситуацию:

- Схода не было, была техническая неисправность трамвая рядом с остановкой "Завод им. Тарасова", которую устранили в течение 14 минут (трамвай простаивал с 08:22 до 08:36).