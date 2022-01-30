В районе Чапаевска,на автодороге, при столкновении двух автомобилей погибли два человека

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Сотрудники Госавтоинспекции выясняют подробности и обстоятельства ДТП, которое произошло сегодня, 30 января, в 18:15 час. на 45 км автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» в районе Чапаевска.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Audi A5» двигался со стороны Волгограда в сторону Самары. В пути следования выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Лада Приора», движущемся во встречном направлении.

На месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи скончались водитель и пассажир автомобиля «Лада Приора».

Двое несовершеннолетних пассажиров этого автомобиля и водитель автомобиля «Audi» госпитализированы.

Фото: ГУ МВД СО