В районе  Алексеевки в ДТП с легковым автомобилем и тремя грузовиками погиб один человек

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Один человек погиб, трое, включая ребенка, пострадали в результате ДТП с легковым автомобилем и тремя грузовиками в Самарской области. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Сегодня, 10 апреля, примерно в 11:00, произошло столкновение легкового автомобиля Hyundai и трех грузовых автомобилей (Volvo, "Ман", "Камаз") на 14-м км обводной дороги в районе населенного пункта Алексеевка. В результате ДТП, по предварительным данным, погиб один человек, пострадали три человека, в том числе малолетний ребенок", - говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали. По факту инцидента межрайонная Кинельская прокуратура организовала проверку. Ход и результаты доследственной проверки междайонный прокурор взял на контроль.

"При наличии оснований будет дана оценка действий должностных лиц, ответственных за содержание дороги и организацию безопастности движения", - отметили в прокуратуре.

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