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В Промышленном районе Самары выявили 13 нарушителей миграционного законодательства

15 августа 2024 10:29
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В Промышленном районе Самары выявили 13 нарушителей миграционного законодательства

В военные комиссариаты доставлено 5 граждан РФ, не состоящих на воинском учете.

В целях выявления и пресечения правонарушений в сфере миграции иностранными гражданами в период с 13 по 16 августа 2024 года на территории Самарской области проходит второй этап оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант».

Сотрудники отдела по вопросам миграции, участковые уполномоченные полиции и полка патрульно-постовой службы полиции совместно с Добровольной народной дружиной провели мероприятие в Промышленном районе областного центра.  

Полицейские провели более 25 профилактических бесед. У 13 человек выявили нарушения правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации. Во всех случаях полицейские составили протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ». Кроме того, в военные комиссариаты доставлено 5 граждан Российской Федерации, не состоящих на воинском учете, для последующей постановки.

Работа в рамках ОПМ «Нелегальный мигрант» продолжается.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

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