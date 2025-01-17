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В Промышленном районе Самары мужчина едва не стал жертвой пожара
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В Промышленном районе Самары мужчина едва не стал жертвой пожара

17 января 2025 19:39
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Надев на пострадавшего маску-самоспасатель, огнеборцы вынесли мужчину на улицу, где он пришел в сознание и был передан медикам.

В квартире жилого дома в Промышленном районе Самары произошел пожар. Прибывшие на место вызова подразделения обнаружили густой черный дым, выходящий из окна 2 этажа. Поднявшись в задымленную квартиру, специалисты ГДЗС обнаружили человека без сознания. Надев на пострадавшего маску-самоспасатель, огнеборцы вынесли мужчину на улицу, где он пришел в сознание и был передан медикам.

Второе отделение ГДЗС тем временем эвакуировало остальных жителей дома.

"Из-за сильного задымления 4 жильцов соседних квартир не могли выйти в подъезд самостоятельно. Надев на людей спасустройства для доступа кислорода и защиты от дыма, мы вывели их на свежий воздух", - рассказал заместитель начальника 5 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда Николай Кияев.

В ликвидации пожара участвовали 19 специалистов, привлекалось 5 единиц техники.

Причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем хозяина горевшей квартиры.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

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