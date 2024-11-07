В Промышленном районе Самары водитель сбил девятилетнюю девочку

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6 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 3 человека.

Одно из ДТП произошло в 18:50 в Промышленном районе города Самары. 43-летний водитель, управляя автомобилем LADA Granta, двигался по ул. Ново-Садовая со стороны ул. Аминева. В пути следования, при совершении левого поворота на ул. Губанова, возле дома № 232 «А», допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. 9-летняя девочка госпитализирована.