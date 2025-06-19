В Промышленном районе Самары легковушка врезалась в другую, а та в забор

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18 июня на территории Самарской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 6 человек,1 погиб.

В Промышленном районе Самары в 13:27 22-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Granta двигался по ул. 22 Партсъезда со стороны Московского шоссе в направлении ул. Фадеева. В пути следования возле №166 водитель не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем Suzuki SX4, под управлением 47-летней женщины. По инерции отечественный автомобиль отбросило на пешеходные ограждения. Водителю иномарки назначено стационарное лечение.