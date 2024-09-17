В Промышленном районе Самары искали нелегальных мигрантов

74

В целях выявления и пресечения правонарушений, совершаемых иностранными гражданами, ликвидации каналов их незаконной легализации, а также стабилизации миграционной ситуации сотрудники отдела по вопросам миграции, полка патрульно-постовой службы полиции, сотрудники Госавтоинспекции, участковые уполномоченные полиции УМВД России по г. Самаре совместно с Добровольной народной дружиной и при содействии бойцов ОМОН «Утес» Управления Росгвардии по Самарской области провели профилактическое мероприятие на территории Промышленного района.

В ходе проверки объектов, в том числе расположенных в жилом секторе на ул. Железной Дивизии и близ расположенном рынке, проверили более 57 человек. С каждым из них сотрудники полиции провели профилактические беседы о необходимости соблюдения требований законодательства Российской Федерации. В свою очередь, Госавтоинспекторы напомнили иностранным гражданам, управляющим транспортными средствами, о недопущении нарушений правил дорожного движения.

По итогам мероприятия выявлено 14 нарушений миграционного законодательства. В отношении правонарушителей составлены протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ». Решается вопрос о выдворении за пределы Российской Федерации трех человек.

Кроме того, в военные комиссариаты с мест проведения профилактического мероприятия доставлено 13 лиц, ранее получивших гражданство Российской Федерации. В отношении тех, кто совершил правонарушение, предусмотренное ст. 21.5 КоАП РФ «Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету», составили протоколы об административном правонарушении, еще двум вручены повестки, с остальными также проведена профилактическая работа.

Сотрудники полиции напоминают, что подобные мероприятия на территории областного центра проводятся на систематической основе. Обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.