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В Приволжском районе 76-летний мужчина перевернул Ладу в кювет

28 февраля 2025 13:38
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В Приволжском районе 76-летний мужчина перевернул Ладу в кювет

27 февраля на территории Самарской области зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 8 человек, один – погиб

Одно ДТП произошло в 16:29 в Приволжском районе. 76-летний мужчина, управляя автомобилем LADA Granta, двигался по 55 км автодороги «Ильмень-Томанский». В пути следования, при проезде нерегулируемого перекрестка, не уступил дорогу внедорожнику УАЗ Патриот, под управлением 44-летнего мужчины, и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Водитель LADA госпитализирован.

Теги: ДТП

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