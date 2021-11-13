В Приволжском районе у пятерых рыбаков утонула лодка

66

12 ноября спасателям Поисково-спасательного отряда города Октябрьск в 21.11 поступил вызов. В Приволжском районе на острове около поселка Гаркино потерпели бедствие пятеро рыбаков. У них утонула лодка. Низкая температура воздуха грозила переохлаждением.

На поиски рыбаков было отправлено спасательное судно. В 00.16 все пострадавшие были доставлены на берег. Медицинская помощь не потребовалась, сообщает ПСС по Самарской области.

Спасатели напоминают, что беспечность на воде не допустима. Подготовьте судно к выходу в рейс должным образом, уточните прогноз погоды и обеспечьте безопасность Вашим пассажирам!