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В Приволжском районе у пятерых рыбаков утонула лодка

13 ноября 2021 12:40
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В Приволжском районе у пятерых рыбаков утонула лодка

12 ноября спасателям Поисково-спасательного отряда города Октябрьск в 21.11 поступил вызов. В Приволжском районе на острове около поселка Гаркино потерпели бедствие пятеро рыбаков. У них утонула лодка. Низкая температура воздуха грозила переохлаждением.

На поиски рыбаков было отправлено спасательное судно. В 00.16 все пострадавшие были доставлены на берег. Медицинская помощь не потребовалась, сообщает ПСС по Самарской области.
Спасатели напоминают, что беспечность на воде не допустима. Подготовьте судно к выходу в рейс должным образом, уточните прогноз погоды и обеспечьте безопасность Вашим пассажирам!

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