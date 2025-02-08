В Приволжском районе сотрудниками ГАИ остановили водителя, севшего повторно пьяным за руль 

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При патрулировании п. Новоспасский инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции территориального органа, обратили внимание на автомобиль “ВАЗ 2114“, при общении с водителем сотрудниками полиции были выявлены признаки алкогольного опьянения. Мужчину 1977 года рождения отстранили от управления транспортным средством и составили протокол о направлении на медицинское освидетельствование, от которого водитель отказался.



В ходе проверки полицейские установили, что водитель вышеуказанного транспортного средства ранее уже привлекался к уголовной ответственности по ч.1 ст.264.1 УК РФ.



Будучи подвергнутым наказанию, мужчина должных выводов для себя не сделал, на путь исправления не встал и, заведомо зная, что правила дорожного движения содержат запрет на управление транспортным средством в состоянии опьянения, умышленно нарушил закон. Срок наказания за прошлое нарушение дорожной безопасности на момент нового правонарушения не истек.



Управление транспортным средством в состоянии опьянения является грубейшим нарушением ПДД РФ, а случаи дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей несут за собой тяжкие последствия, сообщает пресс-служба ГАИ СО.

Фото: пресс-служба ГАИ СО

