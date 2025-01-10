В Приволжском районе 19-летний водитель ответит за насмерть сбитого пешехода

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Прокуратурой Приволжского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего лица, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В ходе предварительного следствия установлено, что в июне 2024 года в ночное время молодой человек на автомобиле ВАЗ-21103 двигался по автодороге «Обшаровка – Золотая Гора» со скоростью 90 км/ч.

Водитель отвлекся от управления, чтобы переключить музыку на телефоне, выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на пешехода, шедшего в попутном направлении по левому краю проезжей части.

В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевший погиб.

Деяние, предусмотренное ч. 3 ст. 264 УК РФ, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.