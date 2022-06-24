В Приволжье водитель сбил несовершеннолетнего велосипедиста и уехал

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23 июня на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП, в которых пострадали 9 человек.

Одно из ДТП произошло в 13:00 в с. Приволжье. 63-летний водитель, управляя автомобилем «LADA Niva», двигался со стороны ул. Волжская в направлении ул. 50 лет Октября. На нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Парковой напротив д. 16а совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, после чего скрылся с места происшествия, не оказав ребенку первую помощь. В медицинском учреждении мальчику назначено амбулаторное лечение. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники ГИБДД оперативно разыскали и задержали скрывшегося с места происшествия водителя. В отношении водителя составлен административный материал по с.12.27 Коап РФ.