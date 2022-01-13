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В "Президент-отеле" в Москве погибли рабочие, которые занимались заменой лифта

13 января 2022 22:49
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Лифт упал, два человека погибли.

Лифт упал в "Президент-отеле" в Москве, два человека погибли. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, упавший лифт вскрывают. По предварительной информации, людей в кабине больше не было. В настоящее время на месте работают правоохранительные органы, выясняются причины происшествия.

"В результате падения лифта погибли двое рабочих, которые занимались заменой лифта, один находился внутри кабины, второй сверху. Сам лифт был предназначен для персонала", - сказал собеседник агентства.

Столичный ГУ МЧС подтвердил падение лифта и гибель рабочих.

К падению лифта, по предварительным данным, привело нарушение техники безопасности, сообщил источник.

Информацию о гибели двух рабочих также подтвердила ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова. "В гостинице проводились регламентные работы по обслуживанию лифтового хозяйства, во время которых произошло ЧП", - сказала Крылова. Она сообщила, что "погибли двое рабочих подрядной организации, которая по договору занимается обслуживанием лифтов".

Прокуратура Москвы начала проверку произошедшего. 

В ходе проверки прокуроры установят все обстоятельства произошедшего, дадут оценку исполнения требований федерального законодательства и при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

 

Фото:  VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM/ТАСС

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