В поселке Пионерский горела кабина KAMAZа

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Сегодня утром в 5 часов 19 минут диспетчеру пожарно-спасательной части № 114 пожарно-спасательного отряда № 37 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в поселке Пионерский.

На место ДТП был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части №114 вышеуказанного Отряда в количестве 4 человек на пожарной автоцистерне. Также к месту происшествия были вызваны бригада скорой медицинской помощи и сотрудники Госавтоинспекции.

Прибыв на место, пожарные-спасатели установили, что произошло возгорание кабины транспортного средства KAMAZ.

К счастью, пострадавших нет.

Во время аварийно-спасательных работ пожарные-спасатели отключили систем электропитания транспортного средства и ликвидировали возгорание кабины.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"