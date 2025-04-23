В поселке Лопатино в ДТП пострадали два 15-летних подростка на питбайке

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По данным сотрудников ГАИ по Волжскому району сегодня вечером в поселке Лопатино произошло ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние.

По предварительной информации полицейских, 15-летний молодой человек, управляя питбайком Darex Мото, двигался по ул. Б.Глубоковых со стороны ул. Мира. В районе дома 7 по ул. Б.Глубоковых допустил наезд на стоящее транспортное средство Volkswagen, припаркованное на обочине дороги.

Как установлено полицейскими, 15-летние пассажир и водитель питбайка находились без экипировки и шлема. Оба госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники полиции , выясняются все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГУ МВД СО