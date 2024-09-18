В поселке Кинельский спасатели помогли мужчине, который при ремонтных работах упал с крыши дома 

147

18 сентября силами спасателей Поисково-спасательного отряда Самарской области была проведена эвакуация мужчины, получившего травмы при падения с крыши частного дома.

Несчастный случай произошел в поселке Кинельский. В ходе проведения ремонтных работ на крыше дома, мужчина упал на пристроенный гараж. В результате падения он получил травмы руки и ноги.

Самостоятельно спуститься на землю он не смог.

Требовалась помощь спасателей. Пострадавшему на поврежденную ногу наложили шину и зафиксировали на спинальном щите. Затем, используя альпинистское снаряжение, спустили с пристроя на землю.

Пострадавшего передали врачам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

В спасательной операции приняли участие четыре спасателя и был задействован аварийно-спасательный автомобиль, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО