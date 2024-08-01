в поселке городского типа Безенчук горело двухэтажное строение

Вчера в 21:02 диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о возгорании неэксплуатируемого двухэтажного строения в поселке городского типа Безенчук.
На место вызова были направлены 6 пожарных расчетов.
Прибыв на место, огнеборцы установили, что горит заброшенное двухэтажное здание на площади 300 квадратных метров.
Пожару был присвоен ранг 1-БИС.
Благодаря слаженным и профессиональным действиям пожарных, в 22:22 была зафиксирована локализация пожара, в 23:52 - ликвидация открытого горения.
На тушение пожара были поданы 5 стволов «Б».
Пострадавших, к счастью, нет.
Причины пожара устанавливаются.