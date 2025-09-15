В поселке Алексеевка в СНТ «Труд Пенсионеров» горели дачные строения и надворные постройки

121

Сегодня в 10:54 в пожарно-спасательный отряд № 34 филиала облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступил звонок о том, что в поселке Алексеевка в СНТ «Труд Пенсионеров» на 14 улице горят дачные строения и надворные постройки.

На место происшествия незамедлительно выдвинулись пожарные расчеты 14 и 136 частей пожарно-спасательного отряда № 34.

По прибытии было установлено, что площадь горения составляет 200 квадратных метров.

Незамедлительно на тушение были поданы 2 ствола «Б». Благодаря четким и грамотным действиям огнеборцев, локализация огня была объявлена уже в 11:45, а еще через 15 минут - ликвидация открытого горения.

В тушении пожара участвовали 11 специалистов, задействованы 3 пожарных автомобиля.

К счастью, обошлось без пострадавших, сообщает пресс-служба облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Фото: региональное ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»