В Похвистневском районе пьяный водитель попал в ДТП, пострадали трое

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31 августа на территории Самарской области зарегистрировано 16 ДТП, в которых 22 человека получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 08:30 час. в Похвистневском районе. Молодой человек 1994 года рождения, водительский стаж которого составляет 8 лет, двигаясь на автомобиле «Subaru Impreza» по автодороге «Самара - Бугуруслан - п. Яблоня», не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди транспортным средством «Chevrolet Niva», под управлением мужчины 1982 года рождения. В результате ДТП пострадал водитель и двое пассажиров пассажиров автомобиля «Chevrolet Niva», среди которых мужчины 1980 и 1966 годов рождения, а также пассажир автомобиля «Subaru Impreza» - молодой человек 1994 года рождения. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение. При оформлении ДТП было установлено, что водитель автомобиля «Subaru Impreza» ранее в 2021 году 13 раз привлекался к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения, а в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения.