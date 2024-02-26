В Похвистневском районе огнеборцы не допустили распространения огня

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23 февраля в 17 часов 23 минуты на пункт связи пожарно-спасательной части № 102 пожарно-спасательного отряда № 35 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что в селе Алешкино горит баня. На место пожара были направлены два пожарных расчета пожарно-спасательной части № 102 в количестве 8 человек личного состава и служба жизнеобеспечения.

Проведя разведку, начальник караула сообщил, что горит баня на площади 30 квадратных метров, есть угроза распространения огня на рядом стоящий жилой дом. Оперативно было создано звено газодымозащитной службы. На тушение пожара было подано 2 ствола «Б». В 17 часов 47 минут была объявлена локализация пожара, в 17 часов 52 минуты ликвидация открытого горения, а в 19 часов 50 минут ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"