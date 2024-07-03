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В Похвистнево горела крыша предприятия

3 июля 2024 13:58
89
В Похвистнево горела крыша предприятия

2 июля вечером в 18 часов 36 минут на пункт связи пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре в городе Похвистнево на улице Московской. 
По прибытии на место начальник караула провел разведку и установил, что горит обрешетка крыши подсобного помещения одного из частных предприятий на площади 20 квадратных метров. Имелась угроза распространения огня на большую площадь.
В тушении приняли участие 16 человек личного состава и 4 единицы техники. Созданы два звена газодымозащитной службы. Поданы 2 ствола «Б». На месте также работали службы жизнеобеспечения.
В 18 часов 46 минут была объявлена локализация пожара, а еще через 10 минут - ликвидация открытого горении. В 20 часов 42 минуты произведена ликвидация последствий пожара.
Благодаря слаженным действиям пожарных удалось оперативно справиться с огнем.
Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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