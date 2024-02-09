В Похвистнево горела баня на площади 15 квадратных метров

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8 февраля в 23 часа 26 минут на пункт связи пожарно-спасательной части № 102 пожарно-спасательного отряда № 35 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что в городе Похвистнево на улице Дорожной горит баня. Согласно расписанию выезда к месту пожара были направлены два пожарных расчета пожарно-спасательной части № 102 в количестве 7 человек, также были вызваны службы жизнеобеспечения.

Проведя разведку, начальник караула сообщил, что горит баня на площади 15 квадратных метров, есть угроза распространения огня на рядом стоящие надворные постройки. На тушение пожара было подано 2 ствола «Б», создано одно звено газодымозащитной службы. В 23 часа 36 минут была объявлена локализация пожара, в 23 часа 40 минут - ликвидация открытого горения. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"