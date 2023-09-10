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В Пестравском районе в ДТП погиб человек

10 сентября 2023 12:18
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В Пестравском районе в ДТП погиб человек

9 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП, в которых пострадали 9 человек, двое скончались. 

Одно из ДТП произошло в Пестравском районе. Примерно в 11-30 час., житель Оренбурга 1982 года рождения (к административной ответственности за нарушения ПДД РФ с 09.09.2022 года привлекался 29 раз), управляя а/м Lexus GS250, на 114,505 км автодороги  Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград выехал на полосу встречного движения, где такое движение не запрещено и допустил лобовое столкновение с а/м  SsangYong Rexton 2.7, под управлением жителя Москвы 1948 года рождения. На месте ДТП скончался водитель а/м Lexus GS250, водитель южнокорейского внедорожника госпитализирован.

Теги: ДТП

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