В Пестравском районе в ДТП погиб человек

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9 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП, в которых пострадали 9 человек, двое скончались.

Одно из ДТП произошло в Пестравском районе. Примерно в 11-30 час., житель Оренбурга 1982 года рождения (к административной ответственности за нарушения ПДД РФ с 09.09.2022 года привлекался 29 раз), управляя а/м Lexus GS250, на 114,505 км автодороги Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград выехал на полосу встречного движения, где такое движение не запрещено и допустил лобовое столкновение с а/м SsangYong Rexton 2.7, под управлением жителя Москвы 1948 года рождения. На месте ДТП скончался водитель а/м Lexus GS250, водитель южнокорейского внедорожника госпитализирован.