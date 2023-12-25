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В Пестравском районе перевернулась машина, пострадала девушка

25 декабря 2023 14:41
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В Пестравском районе перевернулась машина, пострадала девушка

Еще одно ДТП 24 декабря произошло в 19:20 час. в Пестравском районе. 

18-летний водитель, находясь за рулем автомашины Lada Priora, двигался по ул. Советская с. Пестравка в направлении ул. 50 лет Октября. В пути следования напротив д. 20 не обеспечил надлежащий контроль за движением транспортного средства не учел погодные условия, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги, осуществил выезд на обочину и опрокинулся. С места происшествия самостоятельно в медицинское учреждение обратилась 21-летняя женщина-пассажир, в последствии госпитализирована.

Теги: ДТП

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