В Пестравском районе перевернулась машина, пострадала девушка

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Еще одно ДТП 24 декабря произошло в 19:20 час. в Пестравском районе.

18-летний водитель, находясь за рулем автомашины Lada Priora, двигался по ул. Советская с. Пестравка в направлении ул. 50 лет Октября. В пути следования напротив д. 20 не обеспечил надлежащий контроль за движением транспортного средства не учел погодные условия, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги, осуществил выезд на обочину и опрокинулся. С места происшествия самостоятельно в медицинское учреждение обратилась 21-летняя женщина-пассажир, в последствии госпитализирована.