В Парке мира в Самаре вырубят 96 деревьев

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В Самаре жители города забили тревогу из-за вырубки деревьев на улице Маломосковской. А точнее — на территории Парка мира.

— Планируемая выборочная вырубка деревьев в Парке мира коснется только аварийных экземпляров. Эту процедуру надо обязательно проводить. Во время благоустройства парка высадят новые саженцы интересных декоративных видов деревьев — рябин, сосен, можжевельников, а также цветов, в том числе гортензий, — сообщили в мэрии Самары.

Аварийными чиновники считают деревья с нарушениями стволов, сгнившими стволами и наклоненные более чем на 45 градусов. Всего в парке вырубят 96 деревьев. Информация об этом появилась в телеграм-канале главы Октябрьского района (где и расположен Парк мира) Сергея Радько, пишет 63.ру.