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В озере в Красноярском районе утонул мужчина

26 июня 2022 10:56
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В озере в Красноярском районе утонул мужчина

25 июня водолазы спасательного отряда Специального назначения в 16.20 приступили к проведению поисковых работ в Красноярском районе на озере около села Жареный бугор. Поиски проводились по заявлению сотрудников полиции. Там, во время купания, пропал мужчина 1981 года рождения.

Ширина озера в месте проведения водолазных спусков составляла около 100 метров. Средняя глубина 3 метра. Дно илистое, видимость под водой ограниченная. Водолазами было обследовано 2000 квадратных метров дна водоема. В 20.05 пропавшего мужчину водолаз обнаружил в 50 метрах удаления от береговой линии на глубине трех метров и доставил до береговой линии. В ходе проведения спасательных работ задействовано три водолаза, сообщает ПСС по Самарской области.

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