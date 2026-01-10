В Отрадном росгвардейцы задержали мужчину, умышленно повредившего чужого автомобиль

В ночное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в городе Отрадный. От дежурного росгвардейцы получили сообщение об инциденте, который произошел на улице Пионерской – неизвестный мужчина повредил припаркованный автомобиль.

Прибыв по указанному адресу, патрульные заметили мужчину с бейсбольной битой в руках. Росгвардейцы остановили его, чтобы выяснить, что произошло. Нарушитель пояснил стражам правопорядка, что это он повредил иномарку – мотивом послужил личный конфликт с его владельцем, который является его соседом по квартире.

Сотрудники Росгвардии задержали местного жителя 1987 года рождения и передали его своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства. Сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила 35 000 рублей. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества», сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото: freepik.com

