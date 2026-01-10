Я нашел ошибку
Главные новости:
По информации «Приволжского УГМС» 11 января в Самаре ночью -9, -11°С, днем -4, -6°С.
11 января в регионе небольшой снег, до -9°С
Россиянам напомнили, что представители органов исполнительной или муниципальной власти не создают чатов в мессенджерах для обсуждения подобных вопросов с гражданами. 
Мошенники начали похищать аккаунты россиян на «Госуслугах» под предлогом капремонта
Нарушитель пояснил стражам правопорядка, что он повредил иномарку из-за конфликта с владельцем автомобиля, который является его соседом по квартире.
В Отрадном росгвардейцы задержали мужчину, умышленно повредившего чужого автомобиль
Всего в системе среднего профессионального образования региона - 94 тысяч обучающихся, из них свыше 19 тысяч зачислено в 2025 году.
Система среднего профессионального образования региона показала высокие образовательные результаты в 2025 году
Сотрудник полиции рассказала детям о безопасном поведении на дороге и во дворе, разобрала вместе с ребятами значения сигналов светофора и дорожных знаков, а также напомнила правила перехода проезжей части.
В Красноярском районе сотрудники ГАИ провели уроки безопасности для дошкольников
Ближайшими станут выходные, объявленные по случаю Дня защитника Отечества, Международного женского дня и майских праздников.
Опубликован календарь выходных в России в 2026 году
Были завершены работы на 129 общественных пространствах и 115 дворовых территориях.
В 2025 году в Самарской области благоустроено 244 общественных и дворовых территории
Вчера юных самарцев и их родителей поздравлял белорусский Дзед Мароз.
Более 19 тысяч человек уже посетили Усадьбу Самарского Деда Мороза на площади Куйбышева
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.23
0.78
EUR 92.09
0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Отрадном росгвардейцы задержали мужчину, умышленно повредившего чужого автомобиль

153
Нарушитель пояснил стражам правопорядка, что он повредил иномарку из-за конфликта с владельцем автомобиля, который является его соседом по квартире.

В ночное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в городе Отрадный. От дежурного росгвардейцы получили сообщение об инциденте, который произошел на улице Пионерской – неизвестный мужчина повредил припаркованный автомобиль. 

Прибыв по указанному адресу, патрульные заметили мужчину с бейсбольной битой в руках. Росгвардейцы остановили его, чтобы выяснить, что произошло. Нарушитель пояснил стражам правопорядка, что это он повредил иномарку – мотивом послужил личный конфликт с его владельцем, который является его соседом по квартире.

Сотрудники Росгвардии задержали местного жителя 1987 года рождения и передали его своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства. Сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила 35 000 рублей. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества», сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

 

Фото:  freepik.com
 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам.
5 января 2026  19:12
Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по жизнеобеспечению Самарской области в праздники
1102
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
4 января 2026  12:36
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
865
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
4 января 2026  12:24
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
821
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов.
2 января 2026  13:28
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов
1053
С Новым 2026 годом!
31 декабря 2025  23:59
С Новым 2026 годом!
940
Весь список